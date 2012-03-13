Як будемо святкувати 1530-річчя Києва

Затверджено попередню програму міських заходів з відзначення 1530-річчя Києва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКА.

За його інформацією, попередня програма святкування Дня Києва та Дня столиці складатиметься з кількох розділів.

“Тільки мистецька частина вже містить 42 події міського рівня та понад 300 районних заходів. Цього року ми проведемо свято для усього міста – міста без околиць», – зауважив Л.НОВОХАТЬКО.

За його словами, деякі проекти з програми стартували ще в березні. Так, протягом березня-травня напередодні ювілею у кожному районі відбудуться творчі звіти, під час яких мистецькі колективи та окремі виконавці демонструватимуть свої таланти. Переможці звітів візьмуть участь у першому фестивалі мистецтв «Твої таланти, Києве!», який відбудеться 20 квітня у Національному палаці мистецтв «Україна». Тут буде представлено академічне, традиційне народне і сучасне мистецтво столиці.

За дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА, святкування річниці складатиметься із низки різножанрових цікавих заходів. Програма буде насичена новими творчими проектами, культурно-мистецькими заходами і різноманітними святковими акціями.

Так, уперше у столиці напередодні свята за участю відомих оперних виконавців відбудеться гала-концерт зірок класичної музики. Організатори планують провести захід на Михайлівській площі. Очікується, що після завершення гала-концерту на Софійській площі відбудеться проекційне 3D-шоу «Нове обличчя древньої столиці», під час якого з будівлями на площі відбуватимуться віртуальні перетворення.

На Оболонській набережній відбудеться молодіжна концертна програма та шоу феєрверків із лазерними спецефектами.

Як повідомив Л.НОВОХАТЬКО, при підготовці святкових заходів акцент було зроблено на великих мистецьких проектах. Уперше міська влада підтримала міжнародний мистецький фестиваль «Молодіжні Дельфійські ігри: міжнародна зустріч столиць країн-учасниць СНД та Європи». У фестивалі братимуть участь представники з понад 14 країн Європи.

Ще один новий проект – міжнародний фестиваль мистецтв «Андріївський узвіз. Вулиця ігор. Ігри на вулиці» презентуватиме Київ як столицю високої європейської культури, популяризуючи культурно-мистецькі традиції вулиці, творчий потенціал митців. Фестиваль представить різні види мистецтва: театр, музику, образотворче мистецтво, танець, кіно тощо. Заходи відбуватимуться у приміщеннях галерей, театрів, музеїв та на відкритих майданчиках Андріївського узвозу (до 20 майданчиків).

«Цього року ми здивуємо киян відкриттям арт-галереї під новим Гаванським мостом на вулиці Набережно-Хрещатицькій у Подільському районі. Галерея буде розділена на певні сектори, де розмістяться фотостудія, скульптурні інсталяції, виставки мистецьких робіт (поділені на жанри та теми), графіті тощо», – сказав Л.НОВОХАТЬКО.

Він додав, що облаштування галереї відбудеться за рахунок спонсорських коштів, а вхід для відвідувачів буде вільним.

Київська міська галерея мистецтв «Лавра» представить новий проект – фотовиставку «Новий погляд на Київ», яка подарує можливість фотографам зі всієї України представити своє бачення Києва.

До програми увійшло й фольклорно-мистецьке свято на схилах Дніпра, під час якого на Співочому полі Печерського ландшафтного парку протягом двох днів будуть представлені національні культура і традиції: виставки народного декоративно-прикладного мистецтва, концертні програми, майстер-класи з народних ремесел, частування гостей українською кухнею та стравами народів світу, проведення різноманітних конкурсів, дитячих розваг та забав. У рамках заходу відбудеться фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром».

Київська міська галерея мистецтв «Лавра» вже вкотре під час проведення фестивалю міської культури «I Love Kiev» представить найактуальніші форми сучасного мистецтва, підтримуючи молодих художників, дизайнерів та музикантів.

Під час загальноміських заходів, присвячених Дню Києва, велику увагу буде приділено дитячій аудиторії. Серед них – конкурс юних поетів, церемонія нагородження переможців міського конкурсу серед старшокласників «Київ – місто моє, мені в ньому жити, мені його створювати», конкурс «Київський вальс» і відкритий фестиваль повітряних зміїв.

Передбачена низку спортивних заходів. Так, на киян та гостей міста чекатимуть традиційний легкоатлетичний пробіг «Під каштанами», міжнародні змагання з велоспорту на шосе, чемпіонат міста з роликового спорту, відкритий кубок з повітроплавного спорту та інші.

У всіх районах міста відбудуться різноманітні культурно-масові та мистецькі заходи: театралізовані свята за участю майстрів мистецтв та художніх колективів, творчих спілок, народних майстрів, вихованців дитячих творчих студій та закладів естетичного виховання, закладів освіти і підліткових клубів районів; молодіжні святкові та благодійні акції, концертно-мистецькі програми.

Як зазначається у повідомленні прес-служби КМДА, О.ПОПОВ доручив усім підрозділам, задіяним у підготовці Дня Києва, особливу увагу приділити як різноманіттю святкових програмних заходів, так і благоустрою.

«У нас залишилося не так багато часу для підготовки. До 1530-річчя Києва ми готуємося комплексно – у цій справі немає дрібниць. Свій День народження місто має зустріти в належному стані, тому підготовка включатиме всі питання – від благоустрою і проектів, пов’язаних з розвитком міської інфраструктури, до найдрібніших організаційних моментів святкових заходів. 1530-річчя має стати незабутнім святом», – підкреслив голова КМДА.