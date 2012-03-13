В Пітері зносять лазню, де мився Ленін

В Санкт-Петербурзі зносять лазні споруди першої половини XIX століття. За словами громадських активістів, це робиться без будь-яких обговорень, незважаючи на заборону колишньої адміністрації міста. Керівник громадської організації "Комуністи Петербурга і Ленінградської області" Сергій Малинкович заявив, що лазні є історичним пам`ятником: в них перед від`їздом до Фінляндії мився Володимир Ленін.

"Ми маємо намір просити парламентських комуністів направити запит губернатору, щоб з`ясувати, як було прийнято це рішення, і хто за цим стоїть", - зазначив Малінковіч, додавши, що доведеться в майбутньому встановити табличку про те, що тут знаходилися унікальні лазні, де мився Ленін. Влітку 2010 року губернатора Петербурга Валентина Матвієнко обіцяла, що після реконструкції будівля збереже своє призначення. "При всій повазі, що там мився Володимир Ілліч Ленін, це лазня таки 1834 року. І закрилися вони не через продаж, а через те, що знаходилися просто в аварійному стані. Але, безумовно , долі цієї лазні нічого не загрожує.

Після реконструкції вона так і залишиться лазнею, тільки вже в хорошому цивілізованому вигляді ", - сказала тоді Матвієнко. Як відомо, на початку серпня 1917 Ленін, ховаючись від переслідування Тимчасового уряду, нелегально виїхав зі станції Питома на паровозі N 293 до Фінляндії.

ТСН