Севастополь витратить мільйон на підняття субмарини

У районі мису Фіолент з 76-метрової глибини піднімуть підводний човен імператорського флоту Росії. Субмарина "Скат" була побудована в 1905 році. Вона охороняла берег Севастополя, де її і затопили як застарілу в 1919 році, пише "Сегодня".

Човен відмінно зберігся, тому його вирішили використовувати як музей. "Було кілька варіантів увічнення пам`яті підводників в Севастополі. Зупинилися на цьому", - говорить директор департаменту підводної спадщини Інституту археології НАН України Сергій Воронов. "Ми звернулися за допомогою до Чорноморського флоту РФ, адже у них є судна для підняття підводного човна.

Він майже не пошкоджений, залишилися озброєння, боєприпаси, особисті речі моряків", - додав він. "Вже є проект, який знаходиться на розгляді у Президента України. Тепер чекаємо узгодження технічних питань і сподіваємося вже в березні приступити до роботи. На ці цілі буде потрібно близько мільйона гривень. Встановити пам`ятник плануємо в районі Балаклави", - пояснив Воронов.

