У Києво-Печерському заповіднику 31 березня запалять понад 500 свічок

У Києво-Печерському заповіднику 31 березня ввечері на годину вимкнуть електрику у рамках кампанії «Година Землі - 2012»

Київ. 28 березня. УНІАН. У Національному Києво-Печерському заповіднику 31 березня о 20.30 на одну годину вимкнуть електричне освітлення і запалять понад 500 свічок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заповідника, таким чином музейна установа разом із Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, установами та громадськими організаціями різних країн світу приєднається до екологічної кампанії Всесвітнього фонду дикої природи «Година Землі - 2012», яка є символічним актом міжнародної солідарності та спрямована на захист навколишнього середовища і збереження планети.

Впродовж години центральну площу біля Успенського собору замість ліхтарів будуть освітлювати 500 свічок-лампадок.

«У заповіднику вперше відбудеться подібний масштабний творчий захід у рамках підтримки цієї екологічної ініціативи міжнародного значення. Таким чином, усі співробітники Києво-Печерського заповідника та я особисто хочемо висловити свою небайдужість до проблеми збереження навколишнього середовища і зробити свій внесок до боротьби з глобальним потеплінням. Мова йде про процеси, від яких залежить майбутнє всієї планети. Запрошуємо всіх бажаючих киян та гостей столиці долучитися до акції «Година Землі - 2012» та відвідати заповідник цього вечора», - зазначила генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Вікторія Ліснича.

У рамках заходу відбудуться виступи дитячого хору Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені Миколи Лисенка та хору Київської духовної академії та семінарії. Колективи виконають вишукані вокальні композиції на Соборній площі під відкритим небом без використання будь-яких технічних засобів та електроенергії.

*** Акція «Година Землі» стартувала у Сіднеї 2007 року за ініціативи Всесвітнього фонду дикої природи Австралії. З того часу акція переросла у міжнародну екологічну ініціативу, яка об`єднала понад 5200 міст у 135 країнах на усіх континентах у прагненні побудувати майбутнє на планеті, уникнувши зміни клімату.

31 березня о 20.30 люди по всьому світу уже вшосте одночасно вимкнуть світло на одну годину, щоб показати необхідність об`єднаних дій для боротьби зі зміною кліматичних умов. Україна приєднується до екологічної ініціативи четвертий рік поспіль. Наприклад, у 2010 році електрика згасла в 17 містах (Києві, Одесі, Львов, Кам`янці-Подільському тощо).