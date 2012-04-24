Монумент Слави на Львівщині не зноситимуть ще рік

Монумент Слави у місті Турка Львівської області без погодження з громадськістю та ветеранськими організаціями ніхто зносити не буде.

Про це заявив у коментарі УНІАН депутат Турківської міської ради від ВО «Свобода» Іван Куцик, який голосував за рішення міської ради про перепоховання останків воїнів Радянської армії та демонтаж встановленого там пам‘ятника.

Він зазначив, що рішення, прийняте на 16-й сесії Турківської міської ради 4 квітня, про проведення перепоховання та демонтаж монумента Слави, було скеровано разом із листом до львівської обласної організації Товариства пошуку жертв війни „Пам’ять” з проханням провести відповідні дослідження та ексгумацію, а також розшукати родичів похованих воїнів. На даний час вже встановлено родичів захороненого майора Радянської армії Цимбалюка, які проживають у Сумській області.

„Рішення сесії є, проте ніхто не мав наміру проводити перезахоронення до 9 травня, як це розтиражували у деяких ЗМІ. Проводиться документальна робота, і вона триватиме протягом року. Після узгодження всіх відповідних моментів буде проводитися робота по перезахороненню”, - зазначив І.Куцик.

У свою чергу, голова львівської обласної організації Антифашистського комітету Олександр Калинюк повідомив УНІАН, що сьогодні направив скаргу прокурору Львівської області, в якій наголошується на тому, що „на місці демонтованого пам’ятника радянським офіцерам, після ексгумації тіл загиблих, праворадикально налаштована Турківська міська рада хоче встановити пам’ятник Степану Бандері. З цією метою з протилежного боку будинку міської ради було встановлено відповідний камінь з написом”.

У скарзі на ім’я прокурора О.Калинюк просить розглянути питання про притягнення до відповідальності прокурора Турківського району Володимира Рекшинського, голову Турківської райдержадміністрації Володимира Гребенюка і міського голову Турки Юрія Калюхнича.

Обласному прокурору пропонується внести протест на ухвалу Турківської міськради.

Як повідомляв УНІАН (Могилу 43 радянських солдатів приберуть з центру міста), у райцентрі Турка на Львівщині місцеві депутати ухвалили рішення про знесення монумента Слави, встановленого в історичному центрі міста, на площі Ринок, і перепоховання останків 43 воїнів із братської могили біля пам’ятника.