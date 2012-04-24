Крим чекає на 6 мільйонів туристів

Крим розраховує на приїзд близько 6 мільйонів туристів цього року, заявив голова Ради міністрів автономії Анатолій Могильов, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Ми чекаємо більше шести мільйонів туристів цього року. У сезон до Криму приїжджає до мільйона автомобілів», - відзначив Могильов.

Він заявив, що можливі спроби дискредитувати кримський курорт напередодні сезону поширенням неправдивої інформації про ситуацію на півострові не відіб`ються на турпотоці. «Крим працює в звичайному штатному режимі. Я переконаний, що російських туристів приїде не менше, ніж торік», - сказав Могильов.

Прем`єр республіки заявив також, що розширення рамок курортного сезону - за рахунок використання лікувально-оздоровчого потенціалу півострова - сприятиме зниженню цін на відпочинок в Криму.

Могильов додав, що музеям, заповідникам і іншим туристичним об`єктам регіону потрібно активніше розробляти нові турмаршрути, а об`єктам розміщення - проводити для персоналу тренінги щодо підвищення якості обслуговування.