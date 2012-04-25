Ялта влаштує "Форсаж женихів"

Фестіваль «Форсаж женихів» відбудеться 5 травня в Ялті. Він проводиться вдруге. Учасників буде небагато - 10 «женихів» у віці від 16 до 35 років і стільки ж малюків, повідомили організатори.

Основними критеріями відбору були фотогенічність, артистизм і прихильність здоровому способу життя. «Тема нинішнього "Форсажа" - "Здоровий спосіб життя" - тісно пов`язана з головним спортивним заходом року - Євро-2012, тому образи "женихів" будуть доповнені футбольними аксесуарами. Втім, серйозних відхилень від класичного образу не буде», - говориться в прес-релізі.

Під час конкурсу відбудеться автопробіг за участю близько 30 автівок і мотоциклів. «Усі машини будуть особливими. Ми вирішили, що краще обмежити кількість автомобілів, але кожен з них повинен мати "родзинку"», - говорять організатори.

Після фотосесій і пробігу стартує «фанатська» шоу-програма, де будуть оголошені переможці «Форсажа». Усі бажаючі зможуть сфотографуватися з футбольними командами Ялти і учасниками конкурсу.

Жителів Ялти і туристів розважатимуть аніматори. Організатори обіцяють також концерт за участю танцювальних і вокальних колективів.

