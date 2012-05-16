«12+1 годин українського кіно» - в Острозі

Уночі з 19 на 20 травня в Острозі (Рівненська область), на території Національного університету «Острозька академія» відбудеться кінопоказ «12+1 годин українського кіно». На ньому покажуть фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь», а також українські короткометражки, анімаційні фільми та інші стрічки.

Окрім цього, планується провести аукціон ляльок-мотанок від Юрія Мельничука, продаж авторських листівок «Я підтримую українське кіно» та благодійний ярмарок виробів ручної роботи. Почесним гостем кінопоказу буде режисер і президент фестивалю «Відкрита ніч» Михайло Іллєнко.