Стівен Кінг святкує 60-річний ювілей

Знаменитий американський письменник, майстер жанру жахів Стівен Кінг відзначає сьогодні 60-річний ювілей.

Як повідомляється у прес-релізі, розміщеному на сайті Кінга, найближчим часом очікується початок роботи його добродійного фонду Heaven Foundation. Ця організація надаватиме гранти молодим письменникам і художникам, які через хворобу або поранення не можуть самостійно забезпечувати себе та своїх рідних.

"Наша програма допоможе творцям, які працюють у вільному режимі й не можуть робити це постійно і безперервно", - йдеться у заяві Фонду. Кінг заснував Heaven Foundation близько року тому після спільного доброчинного радіовиступу з відомими письменниками Джоном Ірвінгом і Джоан Роулінг.

У червні 1999 року Кінг пережив серйозну автокатастрофу, після якої довгий час знаходився під спостереженням лікарів і не міг повноцінно працювати. У той період він не раз ставив собі питання, як би він жив, якби не мав значних заощаджень?.

Стівен Едвін Кінг (Stephen Edwin King) народився 21 вересня 1947 у штаті Мен. Писати почав у віці семи років, після того, як виявив в будинку своєї тітки ящик, повний книг, написаних у жанрі фантастики й жахів. У січні 1959 року разом з братом Девідом він вирішив видавати місцеву газету, яка одержала назву "Dave`s Rag" ("Газетка Дейва"). Девід купив машину трафаретного друку, на якому було виготовлено декілька інформаційних листівок. Брати продавали їх по п`ять центів за випуск.

Навчаючись у початковій школі, разом зі своїм кращим ідругом Кінг опублікував у любительському видавництві збірку з 18 коротких розповідей, під назвою "Люди, місця і тварюки - том I" (People, Places, and Things-Volume I). Другий том - "Зоряні загарбники" – вийшов у світ через рік. Першою розповіддю Стівена, що з`явилася у широкому друці, став "Я був підлітком, що грабував могили". Він був розміщений у журналі Comics Review і містив близько 6 тисяч слів.

У 1966-му Кінг закінчив середню школу й всупив до Університету штату Мен, де вивчав філологію. Влітку він почав працювати над романом Getting It On ("Триматися"), про кількох дітей, що сховалися в класі й безуспішно намагалися відбити атаку національної гвардії. Під час навчання на першому курсі Кінг створив свій перший роман "Довгий шлях" (The Long Walk). Він відправив книгу до видавництва Bennet Cerf/Random House, але в публікації йому відмовили.

У цей же період Стівен одержав свій перший гонорар в 35 доларів за розповідь "Скляна підлога" (The Glass Floor), опубліковану в Startling Mystery Stories. На другому курсі він став автором щотижневої колонки для студентської газети "Кампус Університету". Кінг також був членом Студентського Сенату і підтримував антивоєнний рух у кампусі, оскільки вважав, що війна у В`єтнамі антиконституційна.

Він закінчив Університет Мена в червні 1970 року зі ступенем бакалавра наук і з правом викладати в середній школі. Ідея наступного твору - "Темна башта" - виникла у Кінга після прочитання поеми Роберта Браунінга "Малюк Роланд до Темної Башти прийшов" (Childe Roland to the Dark Tower сame). Через нестачу грошей робота над твором йшла поволі. У той період Кінг підробляв на бензоколонці за 1,25 долара на годину й продавав свої розповіді в чоловічі журнали. Пізніше деякі з цих коротких творів були видані в збірці "Нічна Зміна" (Night Shift).

Восени 1971-го Стівен почав викладати англійську мову в старших класах Академії Гемпдена (Hampden Academy). Оклад Стівена складав тоді 6,4 тисячі доларів на рік. Працюючи вечорами і на вихідних, він продовжував займатися літературною творчістю. У той період Кінг почав писати розповідь про дівчину Керрієтту Вайт (Carrietta White). Написавши частину твору, він залишився незадоволений результатом і викинув листи в кошик для сміття. На щастя для Кінга, його дружина підібрала ці сторінки і, прочитавши їх, переконала чоловіка продовжити історію. Він погодився, і в січні 1973-го відправив "Керрі" до видавництва Даблдей і До (Doubleday & Co). У березні видавництво купило рукопис, а 12 травня продало права на видання "Керрі" Новій Американській Бібліотеці (New American Library) за 400 тисяч доларів. Гонорар Кінга склав половину цієї суми, що дозволило йому залишити викладацьку діяльність.

"Керрі" (Carrie) опублікували навесні 1974 року. Тієї ж осені Кінги виїхали з Мена в Колорадо, вони жили там менше року. За цей час Стівен написав роман "Сяйво" (The Shining). Повернувшись до Мена влітку 1975-го, Кінги придбали будинок у Лейкс Реджіон. У цьому будинку Стівен створив The Stand і "Мертву зону" (Dead Zone).

Багато робіт Стівена Кінга було екранізовано. Серед них - "Керрі", "Мертва зона", "Сяйво", "Крістіна", "Доля Салема", “Та, що запалює поглядом", "Куджо", "Кладовище домашніх тварин" (для цього фільму Кінг написав сценарій і в якому грав невелику роль священика).

Популярний фільм "Залишся біля мене" (Stand By Me) був знятий за мотивами його повісті. У 1992 році Кінг написав оригінальний сценарій для фільму "Лунатики" (Sleepwalkers). У 1982 році разом зі своїм сином Джо Гіллом він зіграв невелику роль у фільмі "Калейдоскоп жахів" (Creepshow) за власним сценарієм. Крім того, він став сценаристом картин "Максимальне прискорення" (1985) і "Калейдоскоп жахів-2" (1987).

У 1997 році Кінг став продюсером другої екранізації роману "Сяйво". Першу версію картини зняв у 1980 році легендарний режисер Стенлі Кубрик. Проте Кінгу не сподобалося трактування його твору, запропоноване визнаним майстром екрану, і через 17 років він вирішив представити публіці свою власну.

Після тривалого періоду відновлення від травм, які він одержав в аварії влітку 1999 року, Кінг оголосив, що припинить письменницьку діяльність відразу після завершення роботи над епопеєю "Темна башта". Проте з моменту цієї заяви, опублікованої у 2002 році, вийшли ще декілька творів автора: "Уболівальник" (2004), "Хлопець з Колорадо" (2005), "Мобільник" (2006), "Історія Ліззі" (2006). Цього року Кінг випустив нову книгу "Блейз" під псевдонімом "Річард Бахман".

РІА Новости