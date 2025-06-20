Ця унікальна вакцина може назавжди змінити проблемну ситуацію з ВІЛ.

США схвалили першу у світі ін'єкцію для профілактики ВІЛ, яку потрібно робити лише двічі на рік. Препарат ленкапавір, розроблений компанією Gilead Sciences, являє собою потужний новий інструмент у боротьбі з вірусом імунодефіциту людини. Хоча до поточного моменту залишаються питання щодо його доступності як у США, так і в решті світу, пише The Independent.

Клінічні випробування показали його видатну ефективність - 99,9% - він майже повністю унеможливлює нові випадки зараження у людей із груп ризику і перевершує за результатами щоденні профілактичні таблетки, які легко забути прийняти.

"Це дійсно може покласти край передачі ВІЛ", - заявив директор із громадської політики фонду amfAR (Фонд досліджень СНІДу) Грег Міллетт. Презервативи за правильного використання допомагають захиститися від ВІЛ, але дедалі більшого значення набуває PrEP - регулярне вживання профілактичних препаратів, як-от щоденні таблетки або ін'єкції кожні два місяці.

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Період дії ленкапавіру становить шість місяців - це найтриваліший захист серед наявних варіантів. Така тривалість може бути особливо зручною для людей, які не хочуть часто відвідувати лікаря або відчувають стигматизацію через щоденний прийом ліків.

При цьому важливо знати, що препарат Gilead вже продається для лікування ВІЛ під торговою назвою Sunlenca. Профілактична версія буде продаватися під іншим ім'ям - Yeztugo. Він вводиться у вигляді двох підшкірних ін'єкцій у ділянку живота, створюючи під шкірою невеличкий "горбочок", з якого препарат поступово всмоктується в організм.

Перед отриманням дози людина має здати негативний тест на ВІЛ. Препарат запобігає тільки зараженню ВІЛ - від інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, він не захищає. Деякі дослідники, які брали участь у випробуваннях, радять прикладати холод до місця ін'єкції, щоб знизити больові відчуття.

Однак на тлі багатообіцяючих перспектив перед цим інноваційним засобом стоять серйозні перешкоди. Наприклад, широкому доступу до препарату можуть перешкодити скорочення в системі охорони здоров'я США, включно зі скороченням бюджету громадських агентств і програми Medicaid, а також зниження іноземної допомоги на боротьбу з ВІЛ.

Інші новини про відкриття вчених

Раніше УНІАН повідомляв, що вчені зробили прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера. Про бактерію Helicobacter pylori було відомо те, що вона є однією з причин виразки шлунка. Але тепер виявилося, що вона може бути не стільки шкідливою, скільки корисною - принаймні, в цьому випадку.

Крім того, ми раніше вже розповідали про прорив у пошуках ліків від ВІЛ. ВІЛ може "ховатися" в білих кров'яних клітинах, але вчені заявляють, що їх можна "виманити" звідти.

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