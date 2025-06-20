Політики прогнозують повільніше зростання, більш високе безробіття та інфляцію.

Передвиборча обіцянка президента США Дональда Трампа про те, що "золотий вік Америки починається просто зараз", залишається невиконаною. Наразі політика Трампа лише уповільнює економіку, підвищує безробіття та інфляцію, а майбутнє залишає неясним.

Видання Reuters пише, що центральний банк США, реагуючи на ситуацію, відклав заплановане зниження процентних ставок, можливо, до осені, що означає вищі витрати на запозичення.

Це не хороша новина для Трампа, який назвав голову ФРС Джерома Пауелла "дурним", тому що він не знизив ставки відразу. Це також не гарна новина для американських споживачів і покупців житла. Крім того, це ставить ФРС у деяку невідповідність з іншими центральними банками, які знижують ставки.

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Водночас це підкреслює, наскільки ранні політичні кроки Трампа змінили короткострокові перспективи найбільшої економіки світу. Послідовна серія знижень ставок, яку політики очікували лише шість місяців тому, замінила більш обережний курс, оскільки вони чекають на остаточні рішення Трампа щодо митних тарифів і спостерігають за розвитком ситуації на ринку праці, споживчими витратами та інфляцією.

Середній прогноз політиків ФРС щодо зростання валового внутрішнього продукту впав до 1,4% з 2,1%, прогнозованих у грудні, а рівень безробіття, за прогнозами, зросте з поточних 4,2% до 4,5% до кінця року. Це буде найвищий рівень з початку 2017 року, якщо не брати до уваги період пандемії.

Інфляція, яка, за словами Пауелла, "знижувалася", тепер, як очікують, зросте до 3% цього року і залишиться майже на 0,5% вищою за цільовий показник ФРС до 2026 року.

"Попит на робочу силу знижується. Звільнень не так багато, але й нових робочих місць мало. Якщо ви залишилися без роботи, то знайти нову роботу складно... Ми дуже уважно стежимо за ситуацією, тому що в разі значних звільнень і збереження такого низького рівня працевлаштування безробіття доволі швидко зросте", - зазначив Пауелл.

Торгова війна Трампа - можливі наслідки

Глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив, що глобальна торгова війна може призвести економіку США до рецесії і зростання цін, а також підірвати довгострокові альянси країни.

Зі свого боку видання The Washington Post писало, що легковажне ставлення Трампа до ударів по американських доходах свідчить про короткозорість торгової війни американського президента. Якщо він продовжить у тому ж дусі, то США ризикують втратити більше влади і впливу, ніж можна уявити.

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