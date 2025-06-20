Окупанти не відмовляються від намірів захопити більше.

Російська Федерація відмовляється від повного припинення вогню на фронті, оскільки планує просуватися вперед і не хоче втрачати стратегічну перевагу.

Про це в інтерв'ю Sky News заявив прессекретар кремлівського правителя Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи посилення обстрілів України та посередницькі зусилля лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо припинення війни:

"Зараз ми маємо стратегічну перевагу. Навіщо нам її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і будемо продовжувати просуватися".

Москва вже заявляла, що не може піти на перемир'я, якщо Україна продовжить отримувати військову допомогу від західних партнерів, переозброюватися та перегруповувати сили. Питання, чи може РФ взяти на себе такі ж зобов'язання, Пєсков проігнорував.

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"Припинення вогню є припиненням вогню, і ви припиняєте. Але Америка не каже, що припинить будь-які поставки. Британія також цього не говорить. Франція також цього не каже. І в цьому проблема", - сказав він.

Переговори про припинення війни

Нагадаємо, що до початку переговорів американський президент Дональд Трамп неодноразово висловлювався за перемир’я між Україною та Росією.

Він закликав обидві сторони негайно припинити вогонь, інакше Київ та Москва зіткнуться з наслідками. Україна погодилася на його пропозицію, однак Російська Федерація її відкинула.

Попри те, що російська загарбницька армія посилила наступ та масовані обстріли України, американський президент продовжує запевняти, що мирна угода можлива.

Наразі Росія зосередилася на розгортанні масштабного літнього наступу, однак Трамп не хоче карати її за це, щоб "не заважати мирному процесу".

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