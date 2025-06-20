Поліцейські розповіли журналістам, що це був їхній найлегший арешт цього року.

В Іспанії спіймали українця, якого звинувачують у шахрайстві на суму 1 мільйон євро. Він сам прийшов до поліцейської дільниці, коли вирішив продовжити своє посвідчення особи іноземця, пише The Olive Press.

Зазначається, що в лютому українська влада видала на чоловіка міжнародний ордер на арешт. Його звинувачують у шахрайстві у 2023 і 2024 роках у Львові. За даними правоохоронців, він переконав 40 осіб інвестувати в бізнес з імпорту автомобілів, але вони не отримали нічого у відповідь, після чого українець втік до Іспанії.

У поліцейській дільниці Національної поліції в Бенідормі розповіли журналістам, що їм вдалося провести найлегший арешт цього року. Українець записався на прийом, щоб залагодити питання зі своїм посвідченням особи іноземця. Під час перевірки по поліцейській базі даних було відображено міжнародний ордер на арешт.

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Поліцейські затримали чоловіка, навіть не виходячи зі своєї дільниці. Його передали під варту Національному суду, який розгляне запит України про екстрадицію.

У Польщі висунули обвинувачення диверсанту, який брав участь у підготовці замаху на Зеленського

Раніше в Польщі висунули обвинувачення чоловікові, який збирав і передавав російським спецслужбам інформацію про систему охорони аеропорту Жешув-Ясьонка. За даними слідчих, ці дії, зокрема, мали допомогти їм у підготовці можливого замаху на президента України Володимира Зеленського.

Обвинуваченим виявився такий собі Павло К. Зазначається, що він погодився співпрацювати з військовою розвідкою РФ і встановлював контакти з російськими громадянами.

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