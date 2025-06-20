Китай відкинув обережність у наданні військової допомоги Росії, - The Economist

У дронах-камікадзе, які летять на Київ та інші міста України, знаходять дедалі більше китайських компонентів.

Росія та Китай активізували військову співпрацю. Однією з ілюстрацій цього є численні китайські комплектуючі, які знаходять у збитих російських безпілотниках. Як пише The Economist, Китай є найважливішим, а можливо і вирішальним помічником російської військової машини.

Видання нагадує, що в минулому російські "Шахеди" були начинені американською мікроелектронікою, ввезеною контрабандою через Азію в обхід санкцій. Однак тепер вони оснащені китайськими деталями. З посиланням на ГУР повідомляється, що в поточному році на "Шахедах" було виявлено антени, зроблені в Китаї.

"Один із прикладів містив тільки два американські компоненти з 15", - йдеться в матеріалі.

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Журналісти роблять висновок, що Китай відкинув обережність у наданні військової допомоги Росії: якщо раніше російські звернення щодо допомоги та обладнання відхилялися, не було масштабних поставок готових боєприпасів або смертоносної допомоги, то тепер Китай перейшов цю межу.

Західні чиновники повідомили The Economist, що з 2023 року китайська підтримка Росії включає критично важливі компоненти озброєнь і цивільні безпілотники. Це документується по уламках збитої зброї і через відстеження поставок. Ці чиновники також вказали на "невелику кількість артилерійських боєприпасів і військових БПЛА".

The Economist називає ситуацію з військовими безпілотниками тривожною. Нагадує, що співпрацю підтверджували розвідки США та Великої Британії.

"Китайські компоненти та інструменти важливі для Росії. Під час недавнього брифінгу для невеликої групи журналістів, включно з The Economist, президент Зеленський стверджував, що "китайські представники" присутні на виробничих об'єктах у Росії. Європейський представник оборонного відомства підтверджує це, додаючи, що Китай прагне перевірити ефективність своїх матеріалів на живому полі бою", - йдеться в матеріалі.

Крім того, пишуть журналісти, посилення військової підтримки Китаю російським виробникам зброї відображає той факт, що на початку війни Україна також могла закуповувати китайські комплектуючі. Однак з вересня минулого року через посилення умов експорту Україна, на відміну від Росії, зіткнулася з обмеженнями.

Український чиновник розповів виданню, що Китай активізував співпрацю з Росією і в інших сферах. За словами цього чиновника, Китай допомагає Росії виробляти вибухові речовини та оптоволоконні кабелі.

"Натомість Китай отримує цінні уроки. Китай захоче отримати у свої руки американські ракети з точним наведенням, європейські крилаті ракети тощо. Є також ознаки співпраці в таких галузях, як космічні технології, які раніше були поза увагою", - йдеться у статті.

Як Росія атакує Україну модернізованими "Шахедами"

Як писав УНІАН, Росія збільшила темпи виробництва дронів-камікадзе. Експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов прогнозує, що скоро РФ запускатиме до 800 "Шахедів" одночасно. Він вважає, що Росія масштабувала темпи виробництва приблизно в сім разів, зокрема завдяки використанню китайських комплектуючих.

Однією з істотних модернізацій "Шахедів" стало використання штучного інтелекту. Як працює ця зброя пояснював військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, такі дрони більш самостійні у виборі маршрутів та об'єктів ураження. Також вони більш стійкі до дії РЕБів. Але їхній вразливий бік - у ціні. Антени, які ставлять на "Шахеди" з ШІ, обходяться Росії набагато дорожче.

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