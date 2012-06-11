У липні в Україні стартує фестиваль UKRAINE JAZZ SUMMER

Новий літній фестиваль UKRAINE JAZZ SUMMER 2012 (Джазове літо в Україні 2012) пройде в липні в чотирьох містах України - в Києві, Одесі, Миколаєві та Сімферополі.

Як повідомили УНІАН організатори, всеукраїнський міжнародний фестиваль UKRAINE JAZZ SUMMER 2012 пройде: в Києві 10-11 липня, Одесі - 12 липня, Миколаєві - 13 липня, Сімферополі - 14 липня. У фестивалі візьмуть участь: Рой Ассаф - фортепіано (Ізраїль-США), Офер Ассаф - саксофони (Ізраїль-США), Джонатан Волтзок - тромбон (Ізраїль-США); Kiev Big Band (Київ) і Біг Бенд Володимира Алексєєва (Миколаїв); Арк Овруцький - контрабас, бас-гітара (Україна-США); Сергій Манукян - вокал (Росія).

Урочисте відкриття нового джазового фестивалю відбудеться 10 липня в Києві в "Клубі 44". В цей день будуть виступати Рой Ассаф і Офер Ассаф (21.00), Арк Овруцький (22.30); Джем сейшн (з 24.00 до 1.00). 11 липня в приміщенні Національної музичної академії відбудеться гала-концерт, в якому візьмуть участь Сергій Манукян, Kiev Big Band, Рой Ассаф, Офер Ассаф, Джонатан Волтзок і Арк Овруцький (19.30).

В Одесі, клуб "Бернадацці", 12 липня виступатимуть Сергій Манукян та Арк Овруцький, Рой Ассаф, Офер Ассаф, Джонатан Волтзок (20.00).

У гала-концерті в Миколаєві, Обласний палац культури, 13 липня візьмуть участь Сергій Манукян, Біг Бенд Володимира Алексєєва, Рой Ассаф, Офер Ассаф, Джонатан Волтзок і Арк Овруцький (19.00).

Завершиться фестиваль гала-концертом в Сімферополі, Кримсько-татарський театр, 14 липня. У ньому виступлять Сергій Манукян та Арк Овруцький, Рой Ассаф, Офер Ассаф, Джонатан Волтзок (19.00).

Фестиваль відбудеться за підтримки посольства Ізраїлю в Україні.

