На Прикарпатті визначатимуть кращих в Україні виконавців хорової музики

5 жовтня в Івано-Франківську розпочнеться триденний VI Всеукраїнський конкурс хорової музики імені Дениса Січинського. Про це 4 жовтня ЗІКу повідомили у дирекції місцевого музичного училища імені Дениса Січинського.

Урочисте відкриття конкурсу о 18.00 у актовій залі Центру підвищення кваліфікації держслужбовців. Перед тим – панахида біля могили Дениса Січинського у Меморіальному сквері по вулиці Степана Бандери та прес-конференція (о 16.00. – ЗІК.).

Конкурсні виступи хорових колективів журі конкурсу оцінюватиме з 14.00 до 18.00 6 жовтня. У неділю, 7 жовтня, урочисте закриття VI Всеукраїнського конкурсу хорової музики імені Дениса Січинського, нагородження його переможців та гала-концерт.

Учасниками конкурсу будуть: камерний хор військово-музичного центру сухопутних військ Збройних Сил України з міста Чернігова, муніципальний камерний мішаний хор «Гомін» зі Львова, хор студентів Львівського державного музичного училища імені Станіслава Людкевича, хор Тернопільського державного музучилища імені Соломії Крушельницької «Галичина». А також камерний хор Київського державного вищого музичного училища імені Р. Глієра (м. Київ), камерний хор Кримської державної філармонії «Таврійський благовіст» з міста Сімферополя, народна академічна хорова капела НАН України «Золоті ворота» з Києва.