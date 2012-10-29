В Москві відкрився міжнародний фестиваль «Віра і Слово»

Понад 60 делегатів з України беруть участь у V міжнародному фестивалі православних ЗМІ «Віра і Слово», відкриття якого відбулося сьогодні в Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відкрився молебнем, який очолив голова синодального відділу у справах молоді Української православної церкви єпископ Обухівський Іона (Черепанов).

У V міжнародному фестивалі православних ЗМІ «Віра і Слово», організованому Синодальним інформаційним відділом РПЦ, загалом беруть участь 467 делегатів – православні журналісти і співробітники єпархіальних прес-служб з Росії, України, Білорусі, близького і далекого зарубіжжя.

«Основні завдання фестивалю - це консолідація церковної і світської журналістики, виявлення нових форм співпраці православної церкви і сучасного суспільства, а також пошук шляхів розвитку православних ЗМІ», - зазначив голова Синодального інформаційного відділу РПЦ Володимир Легойда.

Фестиваль «Віра і Слово» проходитиме до 31 жовтня.

Учасники фестивалю обговорять форми подачі церковної тематики в світських ЗМІ. В рамках фестивалю відбудеться відкрита панельна дискусія, присвячена процесу створення позитивного порядку денного православної церкви. Також відбудеться круглий стіл, на якому обговорять проблему відмінності реальних новин від свідомих «вкидань». Заплановано круглі столи, присвячені питанням відносин Церкви і медіа, майбутньому друкованих ЗМІ. Також делегати фестивалю обговорять особливості роботи в соціальних мережах і блогосфері. Участь у круглих столах візьмуть відомі журналісти, редактори світських ЗМІ і медіа-експерти. Також планується презентація єпархіальних медіа-ресурсів.

Для неформального спілкування з учасниками фестивалю запрошено міністра культури РФ Володимира Мединського.

31 жовтня, в день закриття фестивалю, в храмі Христа Спасителя пройде зустріч учасників «Віри і Слова» з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом, на якій учасники фестивалю поставлять свої запитання предстоятелеві РПЦ.

Фестиваль «Віра і Слово» проводиться раз на два роки, починаючи з 2004 року. Основним завданням форуму є діалог і консолідація церковної і світської журналістики, обговорення нових форм співпраці Православної Церкви і сучасного суспільства, а також пошук шляхів розвитку православних ЗМІ.

В Україні з 2009 року проходить фестиваль «ЗМІ православних», який двічі на рік організовує Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

