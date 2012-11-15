Українське кіно просуватимуть за допомогою Facebook

“Українська Кіно-Асоціація” представила інтернет-додаток для Facebook - “Українське кіно”. Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації.

Тепер у всіх користувачів соціальної мережі з`явилася можливість стежити за новинами й усіма фільмами національного кінематографа. В інтернет-додатку для Facebook можна знайти інформацію про всі фільми, які коли-небудь знімалися в Україні або зараз знаходяться на стадії виробництва.

За словами голови “Української Кіно-Асоціації” Дениса Ржавського, просування українського кіно в соціальних мережах є ефективним механізмом його популяризації. Він зазначив, що протягом останнього року спільно з Державним агентством із питань кіно асоціації вдалося відновити інтенсивний кінопроцес в Україні. За даними Д.Ржавського, сьогодні в роботі знаходяться понад 80 фільмів, і, на його думку, за допомогою соціальних мереж «нам вдасться зацікавити аудиторію новим якісним українським кіно».

Додаток відкриває широкий доступ до всіх українських картин, які були зняті з часів незалежності держави. Користувачі отримали можливість дізнатися про кінопроекти, які реалізуються в Україні, як на державних, так і приватних кіностудіях. Крім того, в “Українському кіно” є інформація про успіхи українських режисерів на міжнародних фестивалях і про найближчі плани розвитку національного кінематографа.

На думку представників ринку, ресурс, на якому можна знайти всю інформацію про українське кіно, здатний не лише привернути нову аудиторію, але й суттєво спростить завдання прокатникам у всіх регіонах України.

Як заявив Денис Іванов, директор компанії «АртхаусТрафік», сьогодні кіноринок України переповнений західним продуктом, і український глядач «просто не знає, що виробляють в його власній країні», і новий проект дозволить допомогти просуванню українських фільмів.

Довідка УНІАН. “Українська Кіно-Асоціація” була створена 25 січня 2012 року. На даний момент організація об`єднує такі компанії: «ПОСТМОДЕРН», «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ПРОДАКШН», «КІНОФАБРИКА», «АРТХАУС ТРАФІК», «ДИРЕКТОРІЯ КІНО», «ЛІНІЯ КІНО», «КІНОСТУДІЯ ІНТЕРФІЛЬМ», «КІНОКОМПАНІЯ «ПАТРІОТ-ФІЛЬМ», «КОМПАНІЯ «КІНОТУР», «ЛІНКЕД ФІЛЬМС», «ДІДЖИТАЛ СІНЕМА УКРАЇНА», «ТАТОФІЛЬМ», ”СТАР МЕДІА», «ФІЛЬМ ЛАЙТ», «ФРЕШ ПРОДАКШН Ю ЕЙ», «КІНОКОМПАНІЯ ВІЗИТ СІНЕМА», «ІЛЮМІНАТОР», «ПРОНТО ФІЛЬМ», «ПАНАМА ГРАН ПРІ».