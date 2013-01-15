Стали відомі лауреати премії Василя Стуса
22:43, 15 січня 2013Культура
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Премію засновано двадцать один рік тому
Названо лауреатів премії імені Василя Стуса. Ними стали колишній політв`язень, голова Музею шістдесятництва Микола Плахотнюк та художниця Любов Міненко.
Премію отримали також письменник Борис Ткаченко та співачка і телеведуча Софія Федина. Премія імені Василя Стуса присуджується митцям, які мають видатні успіхи у своїй галузі, займають виразну громадянську позицію та активно присутні в українському культурному просторі.
Премію засновано двадцать один рік тому ще за часів Радянського Союзу. Матеріальна винагорода невеличка і складає вісімсот гривень.
5 канал
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