Стали відомі лауреати премії Василя Стуса

Названо лауреатів премії імені Василя Стуса. Ними стали колишній політв`язень, голова Музею шістдесятництва Микола Плахотнюк та художниця Любов Міненко.

Премію отримали також письменник Борис Ткаченко та співачка і телеведуча Софія Федина. Премія імені Василя Стуса присуджується митцям, які мають видатні успіхи у своїй галузі, займають виразну громадянську позицію та активно присутні в українському культурному просторі.

Премію засновано двадцать один рік тому ще за часів Радянського Союзу. Матеріальна винагорода невеличка і складає вісімсот гривень.

5 канал