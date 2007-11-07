”Одаліска” Анрі Матісса принесла Christie`s 33,64 мільйона доларів

У вівторок у ході торгів живописом імпресіоністів і модерністів на аукціоні Christie`s у Нью-Йорку було встановлено вісім світових рекордів, розповів Lenta.ru представник аукціонного дому Віталій Рязанцев.

Полотно Анрі Матісса "Одаліска. Блакитна гармонія" 1937 року при стартовій ціні в 10 мільйонів доларів було продано за 33 мільйони 641 тисяча доларів. На картині зображена російська емігрантка Лідія Делекторська, беззмінна помічниця художника впродовж багатьох років, яка подарувала російським музеям декілька творів Матісса.

Остаточна ціна "Портрета скульптора Оскара Мещанінова", написаного Амедео Модільяні, у два рази перевищила стартову й склала 30 мільйонів доларів. Картина засновника неоімпресіонізму Поля Сіньяка "Кассіс. Мис Каналь" 1889 року продана за 14 мільйонів доларів.

На нью-йоркських торгах був встановлений рекорд вартості картин Анрі Тулуз-Лотрека. Його "Бал в опері" 1893 року придбали за 10 мільйонів доларів, тоді як раніше найдорожча картина цього художника продавалася за 3 мільйони доларів.

Картина Пабло Пікассо "Голова жінки (Дора Маар, котра плаче)" пішла за 16 мільйонів 281 тисяча доларів, що перевищує стартову оцінку в два рази. Його ж полотно "Жінка в турецькому костюмі" було продано за 30 мільйонів 841 тисяча доларів.

Загальна вартість проданих робіт склала майже 400 мільйонів доларів. Нагадаємо, багато з проданих на аукціоні картин виставлявся 18-20 жовтня 2007 року в домі Пашкова в Москві.