У Києві завершилася виставка, присвячена «Чорному квадрату» Малевича

В арт-центрі «Я Галерея» завершилася україно-французька виставка Memoria, присвячена сторіччю «Чорного квадрата» Малевича. У рамках проекту київській публіці представили результати резидентської роботи трьох молодих художників: українця Олега Грищенка, француженки Еманюель Кастелан та росіянина Кирила Уколова, який давно живе і працює у Франції.

Memoria стала частиною дворічної програми Memorandum – програми культурного співробітництва між Україною та Францією.

«Програма «Меморандум» має на меті закласти основи довгострокового співробітництва в галузі культури. І одним з аспектів цієї співпраці є організація виставок, але і є ще необхідність краще ознайомитися з культурою обох країн, дізнатися більше один про одного, отримати новий досвід у спільних проектах і залучити нових партнерів», – поділився своїми враженнями директор Французького інституту Франкі Бландо.

Відкриття заходу ознаменувалося великою кількістю гостей, у числі яких були представники Французького інституту в Україні, дипломати посольства Франції в Україні, цінителі мистецтва, постійні відвідувачі «Я Галереї», колекціонери, бізнесмени, представники медіа.

Куратор проекту Павло Гудімов особливо відзначив те, що дипломатія між країнами не існує без культурної дипломатії, і сердечно подякував послу Франції Алену Ремі за те, що його слова і обіцянки не залишилися тільки словами, а вилилися в конкретні дії. «Ален Ремі зробив у наших відносинах з Францією прорив, прорив великою кількістю культурних заходів. У тому числі, можемо згадати проект «Живопис Нормандії», який проходив не тільки в Києві, а й у Львові, і в Дніпропетровську».

Посол Франції в Україні Ален Ремі окремо відзначив високий рівень організації та логістики проекту, так як перший крок завжди досить складний і відповідальний.

«Мені дуже приємно сьогодні брати участь у відкритті цієї виставки, яка є результатом справжнього франко-українського партнерства. Наступні етапи, засновані на обміні талантами між Францією і Україною, зараз знаходяться в процесі підготовки. Я сподіваюся, що ви скоро про них почуєте. Зараз я хочу подякувати трьом художникам за їх роботу, спасибі «Я Галерея», Олександру Каменцю, посольству і Французькому інституту», – сказав посол.

Нову для нас, але вже давно знайому і прийняту в Європі функцію комісара проекту зайняв громадський діяч, колекціонер Олександр Каменець. Фонд Олександра Каменця супроводив перебування в Києві художників, провів всі логістичні та організаційні заходи.

Олександр Каменець розповів, чому вирішив зайнятися цим проектом, про свої очікування: «Я хочу, щоб ми внесли реальний сенс і провели абсолютно конкретні акції по обміну художниками між Францією та Україною. Зараз ми привезли перших художників в Україну і дали можливість їм працювати в діалозі з українським художником. Наступним кроком буде надання українським художникам можливості попрацювати у Франції. Швидше за все, місцем їх роботи стане Тулуза, місто-побратим Києва. Художники, на мій погляд, в рамках такого обміну можуть отримати корисний досвід, а глядачі побачити цікаві результати діалогу двох культур. Ось, загалом-то, основна ідея, яку ми намагалися втілити».

Куратор проекту та директор арт-центру «Я Галерея», де проходила виставка, Павло Гудімов, людина, що відповідає за творчу складову цього проекту, нагадав його історичне підгрунтя: «Сто років тому Казимир Малевич написав свій перший «Чорний квадрат». Звичайно, історії відомо більше вісімнадцяти «чорних квадратів» авторства Малевича, але перший з них був створений саме в 1913 році в ескізах декорацій до футуристичної опері «Перемога над сонцем». З тих пір, як була створена одна з ікон сучасного мистецтва, пройшла вічність. Хтось називає «Чорний квадрат» точкою в історії мистецтва і живопису, а хтось називає цю точку початком відліку нового часу. Так сталося, що робота Казимира Малевича була створена в традиційній формі живописної картини, але говорила щось абсолютно нове».

Один з організаторів проекту, директор Французького інституту в Україні Франкі Бландо висловив свої враження: «Проекти, в рамках яких французькі художники можуть попрацювати разом з українськими художниками, дуже нечисленні. Приємним винятком є виставка Memoria, в рамках якої Еманюель Кастелан і Кирило Уколов провели в Києві майже два тижні, працюючи пліч-о-пліч з українським художником Олегом Грищенко. Мені здалося, що всі троє художників залишилися задоволені результатом цього проекту, як на рівні художнього співробітництва, так і просто на рівні людського спілкування».