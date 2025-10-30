'Жадібність зашкалює': платне радіо в Battlefield 6 викликало лють гравців

Безкоштовно доступні тільки "загальні радіостанції", де звучить музика різних жанрів, але без гучних хітів і відомих виконавців.

Спільнота Battlefield 6 знову незадоволена - цього разу через платне радіо. Обіцяна радіостанція з ліцензованою музикою, яка звучить безпосередньо всередині техніки, виявилася платною, пише портал GameRant.

Як виявилося, доступ до неї відкривається тільки за передплатою Battlefield Pro. За $25 покупцям видають не тільки додатковий досвід і камуфляжі, а й ексклюзивний набір музики для радіо всередині техніки. Геймери з перепусткою можуть слухати хіти Limp Bizkit, The Prodigy, RHCP та інших рок-груп.

Решті геймерів залишається задовольнятися "загальними радіостанціями" з музикою різних жанрів, яку характеризують просто як "фонову". Таких хітових композицій і виконавців там, очевидно, немає.

Користувачів обурив підхід EA. Багато хто закликав зробити радіостанцію "безкоштовною".

Жадібність зашкалює. Гра коштує 70 доларів, а музика на радіо ще й платна.

Платний доступ до треків, які можна слухати максимум 30 секунд за раз, здається огидним підходом. Це змушує мене сумніватися, чи варто купувати гру

Це дуже прикро. Просто зробіть радіо [з цими піснями] доступним для всіх.

Battlefield 6 вийшла 10 жовтня на ПК, PS5 і Xbox Series X|S. Критики високо оцінили нову частину легендарної серії мілітарі-шутерів, поставивши їй 84 бали зі 100 можливих. А ось у Steam відгуки "змішані".

Нагадаємо, 28 жовтня в Battlefield 6 стала доступна безкоштовна королівська битва REDSEC. Реліз збігся з виходом першого контентного сезону.

Раніше експерти протестували і вибрали п'ять найкращих відеокарт для гри в Battlefield 6. Виявилося, що для отримання стабільних 60 fps у нативному Full HD достатньо карти рівня GeForce RTX 5060.

