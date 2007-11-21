Святослав Вакарчук звернувся з відкритим листом до колег-музикантів

Відкритий лист

Дорогі коллеги, музиканти!

Звертаюся до Вас від щирого серця з думками, які хвилюють мене.

Кожен з нас часто замислюється над тим, коли і, головне, яким чином ми зможемо відчувати себе громадянами сильної держави. Одним із факторів, який визначає нашу силу, є наша повага до спільної пам’яті.

24 листопада весь український народ згадує про одну з найбільш трагічних подій у нашій історії – Голодомор 1932-1933 років. Ми вшановуємо пам’ять всіх, хто віддав своє життя лише через те, що занадто сильно любив свою землю і працю на цій землі. Хоча багато історичних подій по-різному трактуються багатьма з нас, саме тема Голодомору об’єднала наших співвітчизників.

У цей сумний і скорботний день проявимо солідарність і відмовимося від концертів та інших заходів, зміст яких несумісний з поняттям жалоби.

Наша з Вами позиція буде наочним прикладом єдності українського народу перед усім світом.

Будемо разом в цей день і завжди.

З дружньою повагою,

Святослав Вакарчук