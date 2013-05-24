Студенти у Тернополі спалять велетенську шпаргалку

У Тернополі розпочався студентський фестиваль “Studfest 2013”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори заходу, вподовж 24-26 травня близько 300 студентів з різних міст України аналізуватимуть стан студентського самоврядування, пропонуватимуть шляхи його вдосконалення, презентуватимуть короткометражні фільми під відкритим небом.

В рамках фестивалю відбудуться змагання представників 20-ти університетів зі всієї України за звання кращої спортивної та інтелектуальної команди. Окрім цього, під час фестивалю заплановано зафіксувати рекорд із найбільшої кількості студентів в одному тролейбусі.

Через дощову погоду перенесли на інший день, заплановану на сьогодні, акцію в парку ім. Т. Шевченка під час якої студенти планують урочисто спалити у багатті символ сесії – велетенську шпаргалку.

Також в рамках заходу відбудеться форум кар’єри, ярмарок університетів, школа громадської активності, тренінги для молоді.

«Фестивалем Studfest 2013 ми хочемо довести, що студенти - це не розваги та алкоголь, а активна частина суспільства, носії інновацій та змін. Водночас наш фестиваль – це можливість для молоді познайомитись з новими людьми, провести добре час, а також отримати цікаві подарунки, адже університет, який здобуде кубок Студентської столиці, отримає право відвідати грузинське місто вогнів та фонтанів Батумі», – зауважив один з організаторів фестивалю Максим Черкашин.

Фестиваль проходить в рамках проекту “Тернопіль – студентська столиця України”, спрямованого на позиціонування Тернополя як найбільш комфортного міста для здобуття вищої освіти.

Організатори також розраховують завдяки фестивалю формувати студентську культуру України через організацію студентського дозвілля, згуртувати молодь на основі спільних інтересів для поширення цінностей та традицій студентського та молодіжного руху.