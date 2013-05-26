«Золота пальмова гілка» Канн дісталася драмі про одностатеве кохання

"Золота пальмова гілка" 66-го Каннського фестивалю, який завершив свою роботу у неділю ввечері, дісталася французькому режисерові туніського походження Абделатифу Кешишу за його стрічку "Життя Адель. Частина 1 і 2" (La vie d`Adele - Chapitre 1 & 2 з міжнародною назвою "Синій - найтепліший колір"), яка стала однією з найбільш провокаційних картини основного конкурсу, а також напередодні була удостоєна нагороди Міжнародної федерації кінокритиків ФІПРЕССІ (FIPRESCI), повідомляє РІА Новости.

Головна героїня стрічки - 17-річна Адель (Адель Екзаркопулос), яка дуже любить дітей і мріє стати вчителькою. Незадовго до свого 18-річчя вона зустрічає Емму (Леа Сейду) - загадкову дівчину з блакитними волоссям - і закохується в неї. Фільм створено за мотивами коміксу Жюлі Маро "Блакитний ангел" і містить досить багато відвертих еротичних сцен. Зовсім нещодавно у Франції прийняли закон про легалізацію одностатевих шлюбів, але політичний контекст проблем одностатевої любові, за визнанням самого Кешиша, його особливо не хвилював, він лише хотів показати "просто любовну історію, яка включає в себе всю красу відносин".

Гран-прі 66-го Каннського фестивалю журі під керівництвом Стівена Спілберга присудило фільму "Всередині Льюїна Девіса" (Inside Llewyn Davis) братів Коенів. За режисерів нагороду отримав актор Оскар Айзек, який виконав у фільмі початківця фолк-співака, який намагається пробитися на велику сцену.

Найкращим режисером був визнаний наймолодший учасник основного конкурсу мексиканець Амат Ескаланте, який зняв соціальну драму про життя в мексиканській провінції "Елі" (Heli).

Автором найкращого сценарію став китаєць Цзя Чжанке за фільм "Дотик гріха" (A Touch of sin), в якому він виступив не тільки як автор сценарію, але і як режисер. Приз журі 66-го Каннського фестивалю дістався японській мелодрамі "Який батько, такий і син" (Soshite chichi ni naru) режисера Хірокадзу Корееда.

Найкращою актрисою була визнана француженка Береніс Бежо, яка зіграла в сімейній драмі іранця Асгар Фархаді "Минуле" (Le Passe). А виконавцем кращої чоловічої ролі став 76-річний Брюс Дерн за роль невгамовного, буркотливого старого Вуді Гранта, який вирішив, що виграв в лотерею мільйон доларів, в чорно-білому роуд-муві "Небраска" (Nebraska) Олександра Пейна. Дерн, що працював ще з самим Альфредом Хічкоком, зізнався, що роботою у фільмі Пейна вирішив поставити крапку у своїй акторській кар`єрі.

Головну нагороду в секції короткометражних фільмів отримала корейська робота Safe режисера Муна Бон-Гона. Найращим дебютом 66-го Каннського кінофестивалю журі визнало роботу Ilo Ilo сінгапурського режисера Антоні Чена, що розповідає історію взаємин в сінгапурської родині. Картина брала участь у паралельній секції фестивалю "Двотижневик режисерів".

Каннський кінофестиваль цього року проходив з 15 по 26 травня. У журі під керівництвом Спілберга входили режисери Енг Лі, Крістіан Мунджіу, Намо Кавасе, сценаристка Лінн Ремсі і актори Відья Балан, Даніель Отой, Ніколь Кідман і Крістоф Вальц.



