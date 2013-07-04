IV Літня літературна школа в Карпатах оголошує набір

Центр літературної освіти оголошує прийом анкет на IV Літню літературну школу, яка відбудеться 5-10 серпня в Карпатах, поблизу відомого гірськолижного курорту Буковель. Для молодих письменників лекції читатимуть Юрко Іздрик, Тарас Прохасько, Юрій Макаров, Любко Дереш, Лариса Денисенко, Богдана Матіяш, Ірина Вікирчак, Гриць Семенчук, Ростислав Семків і Завен Баблоян. Реєстрація учасників триває до 22 липня включно.

Літшкола – це культурно-освітня платформа для обміну знаннями і досвідом між різними поколіннями літераторів. Під час IV Літньої літературної школи відомі сучасні письменники, видавці й культурні менеджери проведуть тренінги, майстер-класи, дискусії, воркшопи. Також у програмі – творчі завдання, рольові ігри на літературно-книжкову тематику, поетичні вечори тощо.

Координатор Центру літературної освіти Марія Придьма повідомила, що головна ідея проекту – навчити молодих митців основам успіху в літературі.

«Молоді автори під час Літшколи отримають знання і практичні навички з літературної майстерності й видавничого менеджменту, особливостей сучасного літературного процесу та книжкового ринку. Також ми ставимо перед собою мету створити середовище молодих літераторів для їхньої подальшої дієвої співпраці», - зазначила Придьма.

Один з лекторів проекту, видавець Завен Баблоян вважає, що Літшкола – це фантастичне спеціальне згущення простору і часу.

«Літератор-початківець має доступ до знань і досвіду старших колег, яких цінують і люблять читачі, а також фахівців, які забезпечують функціонування літератури з інших боків: критиків, видавців, організаторів культурних подій, журналістів, посередників між публікою та митцем. Крім того, на час школи її учасники утворюють унікальну спільноту, мистецьку робочу групу, де закладається відчуття колективного будування культури. Карпати огортають цю лабораторію, де на кілька днів створюються експериментальні умови «чистої літератури», підтримують в ній естетичну напругу, відкривають свідомість до нового і незвичного. Так відбувається не тільки навчання літературі, але й навчання тому, як бути-в-літературі», - переконаний Баблоян.

Хто лектори Літшколи?

• Завен Баблоян – видавець, перекладач;

• Ірина Вікирчак – директор Міжнародної літературної корпорації «Meridian Czernowitz»;

• Лариса Денисенко – письменниця, експерт з авторського права;

• Любко Дереш – письменник;

• Юрко Іздрик – письменник, музикант, художник;

• Юрій Макаров – журналіст, телеведучий, документаліст;

• Богдана Матіяш – письменниця, редактор, перекладач;

• Тарас Прохасько – письменник, публіцист;

• Ростислав Семків – літературознавець, директор видавництва «Смолоскип»;

• Гриць Семенчук – поет, музикант, директор Львівського міжнародного літературного фестивалю.

Хто може взяти участь?

Участь у Літшколі можуть взяти молоді прозаїки, поети, публіцисти, видавці і редактори віком 18-35 років, мешканці усіх регіонів України. Учасниками проекту можуть стати як автори-початківці, так і літератори з певними успіхами і досвідом.

Для того, щоб взяти участь упроекті, потрібно заповнити реєстраційну анкету: http://bit.ly/18w0nZb

Прийом анкет триває до 22 липня включно. Відбір 30 учасниківздійснюється на конкурснійоснові. Кожен учасник сплачує оргвнесок у розмірі 900 грн. (у вартість входить проживання у котеджі, 3-разове харчування, трансфер з Івано-Франківська, роздаткові матеріали, навчання тощо).

Дати і місцепроведення: 5-10серпня 2013 р., с. Поляниця, поблизу відомого гірськолижного курорту Буковель (Івано-Франківська обл.).

Контактна особа: МаріяПридьма (093-918-88-89, mariya.pridma@ gmail.com).