«Купідон» запрошує на Поетичний марафон

11-го липня, у самому центрі літа, Кнайп-клубі "Купідон" (вул Пушкінська 1-3/5) відбудеться Поетичний марафон-2013.

Тих, хто ще не проміняв розжарений асфальт столиці на піщані пляжі й ласкаве море, запрошують насолодитися поезією.

«Тема цьогорічного заходу - мости. Ми свідомо взяли першу-ліпшу подію, що трапилася нам на очі (початок будівництва Карлова моста в Празі) і винесли його в заголовок марафону, - заначають організатори. - Міст як об'єкт поезії не новина. Окрім того... з мостів стрибають, мостами милуються, про мости пишуть вірші, мости будують і руйнують, мости фотографують, знімають, малюють. Зрештою, мостами захоплюються… Всі перераховані і не перераховані дії пасують учасникам марафону».

Серед них: Артем Полежака, Павло Коробчук, Мирослав Лаюк, Тарас Малкович, Олег Коцарев, Мідна, Олександр Моцар, Анна Малігон, Роман Романюк, Олександра Очман, Алексей Величко, Оксана Боровець, Ірина Шувалова, Антон Полунін, Таня-Марія Литвинюк, Віктор Іщенко, Олександр Шумілін, Марія Луценко, Марія Банько, Андрій Расказов, Андрій Шадрін, Наталя Полянчук.

Формат марафону: 1 поет - 3 вірші.

Модерують захід: Поліна Городиська та Олександр Моцар.

Дата і час: 11 липня, 19:00

Місце: Кнайп-клуб "Купідон" (м. Київ, вул. Пушкинська, 1-3/5)

Вхід та вихід: вільні