Доній запрошує на «Київську барикаду»

Мистецьке об’єднання «Остання барикада» анонсувало 5-ий літературний фестиваль імені Юрка Покальчука "Київська барикада". Цьогоріч він відбудеться з 31 серпня по 2 вересня.

Цього року організатори форматують фестиваль так, щоб він чіткіше відповідав місії, яку брав на себе Юрко Покальчук - соціалізації "важких підлітків". Виступи літераторів плануються у колоніях для неповнолітніх у м.Прилуках та м.Кременчуці. Окрім того, звісно, традиційна "Ніч поезії" просто неба у Києві, та виступи літераторів у школах та університетах.

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Таким чином "Остання Барикада" оголосила конкурс для поетів, які бажають виступити в колоніях для неповнолітніх. (Для виступу у колонії потрібно заздалегідь не пізніше 19 серпня подати про себе наступні дані: П.І.Б., номер та серія паспорту, скан паспорту 1,2 сторінка. Вхід на територію колонії здійснюється за наявності пасторта громадянина України!). Дані висилати на адресу: ostannya@gmail.com

Попередня програма:

31 серпня – виступ у Кременчуцькій виховній колонії, 11:00 год. (м. Кременчук, Полтавська обл.)

1 вересня – виступ у Прилуцькій виховній колонії, 10:00 год. (м. Прилуки, Чернігівська обл.)

2 вересня – «Ніч поезії», (м. Київ, Михайлівська площа).

Детальніше – на сторінці фестивалю.