Валентіно попрощався зі світом моди

Грандіозним дефіле видатного італійського дизайнера Валентіно завершився паризький Тиждень високої моди. У середу, 23 січня, у Музеї Родена показом своєї нової колекції Валентіно поставив крапку в своїй блискучій кар`єрі модельєра, яка тривала 45 років.

Зала, в якій знаходилися монарші персони, стоячи вітала італійського дизайнера, який був явно зворушений тріумфальним завершенням своєї професійної кар`єри.

Всі кажуть, що Валентіно залишив світ моди на злеті свого таланту: його дефіле стало одним з найцікавіших і образних зі всіх показів нинішнього паризького Тижня моди.

75-річний метр представив цілий набір прекрасних вечірніх суконь і жіночих костюмів, що відрізняються особливим вишуканістю і гармонійністю ліній. При цьому він використовував теплі світлі кольори, які підкреслюють властивий йому святково-гламурний стиль.

На зміну Валентіно як художній директор однойменного будинку мод прийшла Алессандра Фачинетті. Раніше вона очолювала інший відомий італійський дизайнерський будинок мод - Gucci.

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