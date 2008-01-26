Гурт ”Мандри” виступить сьогодні для міжнародних миротворців у Косово

З ініціативи Арсенія Яценюка, засновника Фонду “Open Ukraine”, гурт «Мандри» вирушає із концертом до миротворчого батальйону у місті Пріштіна, Косово.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

Будучи Міністром закордонних справ, пан Яценюк під час свого візиту в Косово та, зокрема, під час зустрічі із українськими миротворцями, пообіцяв провести український вечір на миротворчій базі: з українськими піснями та музикою.

Обіцянку буде дотримано 26 січня 2008 року – хлопці із гурту «Мандри» протягом двох годин підніматимуть дух 300 українських миротворців, які довгий час перебувають далеко від батьківщини, запальними та ліричними піснями з нового та старого альбомів. Більше того, й інші миротворці – поляки, росіяни, індуси, пакистанці та представники ООН – матимуть змогу послухати та потанцювати під гарну українську пісню.

Організовуючи та фінансуючи такі культурно-мистецькі акції, Фонд “Open Ukraine” наближає сучасну українську культуру до українців закордоном та відкриває її для іноземних громад. Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» виступає партнером Фонду у проведені цього заходу.