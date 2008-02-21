Переможницею конкурсу Міс Україна Всесвіт стала 19-річна харків`янка (фото)

09:05, 21 лютого 2008
Культура
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Склад журі був зірковим

Переможницею конкурсу Міс Україна Всесвіт стала 19-річна харків`янка Елеонора Масалап. 

Цьогорічну міс обирали Наомі Кембел, Олександра Ніколаєнко, Лариса Удовиченко, Філ Раффін та український актор Володимир Горянський. Цей склад журі названо найзірковішим та найоб`єктивнішим за усю історію конкурсу, що проводився в Україні. У конкурсанток було три виходи на сцену: перший  - знайомство, далі - вихід у купальниках і останній  - інтелектуальний конкурс.

 5 канал

 

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