В американському Фініксі кілька днів поспіль не могли зняти кота зі стовпа (відео)

Спустити кота спромігся один із сусідів господарів – чоловік піднявся до вершини стовпа і зняв чотирилапого.

Мешканці американського міста Фінікс кілька днів поспіль намагалися зняти зі стовпа кота.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, вусатий красень полюбляє прогулянки, тож його господарі спершу не хвилювалися, коли кіт зник. Але потім побачили, що він застряг на одному зі стовпів.

Злазити кіт відмовився, люди кілька днів не могли його зняти. Чотирилапий навіть потрапив в ефір місцевого телеканалу. Спустити його спромігся один із сусідів – чоловік піднявся до вершини стовпа і зняв кота.

Господарі зустріли його обіймами і мискою смачного молока.