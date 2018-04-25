Ніжності ні до чого: Трамп намагався взяти Меланію за руку, але та пручалася (відео)

Деяким користувачам мережі здалося, що Меланія ледь стримувала сльози.

Меланія знову продемонструвала, що в їхніх стосунках з Трампом не все гладко. Це сталося під час офіційного візиту до США французького президента Еммануеля Макрона.

Американський президент намагався взяти свою дружину за руку, одначе Меланія вирішила проігнорувати порив ніжності Трампа.

Видання The Daily Show навіть супроводило відео з Трампом і Меланією мелодією з фільму жахів "Щелепи":

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон приїхав до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Під час зустрічі глава американської держави сказав, що у них з Макроном "особливі відносини", після чого змахнув лупу з плеча французького президента.