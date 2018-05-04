Канадець за допомогою бензопили врятував цілий район від "скажених" криків павичів (відео)

За словами канадця, близько 40 павичів ночували на його даху, а потім переміщалися вулицею і кричали «як скажені».

У Канаді поблизу Ванкувера павичі не давали спокою місцевим жителям.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у власному дворі місцевий житель Парміндер Брар спиляв дерево, яке вподобали павичі. І тепер платитиме штраф 800 доларів. Птахи ночували на даху його будинку та криками заважали спати чоловікові.

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Чоловіка не засмучує штраф, до того ж, частину суми погодився сплатити сусід, якому набридли крики під вікнами.

За словами Брара, близько 40 павичів ночували на його даху, а потім переміщалися вулицею і кричали «як скажені». «Спати вночі було неможливо», – каже чоловік.

Чиновники та захисники тварин, на прохання Брара вирішити проблему, відповіли відмовою. Тому він спиляв дерево без дозволу влади.

Тепер птахам доведеться шукати нове місце, а чиновники кажуть, що пиляння дерев проблему не вирішить.