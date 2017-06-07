Павич заскочив в магазин алкоголю та влаштував там бешкет на $500 (відео)

У США в одному із алкогольних магазинів Каліфорнії павич влаштував бешкет та розбив алкоголю на півтисячі доларів, пише BBC.

Павич заскочив у магазин Royal Oak Liquor Store та відчайдушно пручався, коли його намагалися зняти з пляшок.

Птаха упіймали і випустили на природу.