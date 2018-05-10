Приймали два осли та собака: в мережі висміяли "парад" у "ДНР" (фото)

"Судячи з кількості глядачів, ослів там значно більше", — пишуть у коментарях під постом журналіста.

У мережі з'явилося курйозне фото з параду "ДНР", на якому видно, як "міністра оборони" терористів Володимира Кононова облаює дворовий пес.

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Курйозним знімком у Facebook поділився український журналіст Денис Казанський. "Епізод на параді у Донецьку. Той випадок, коли навіть собака все розуміє... В соцмережах жартували, що парад "ДНР" приймали собака і два осли", - йдеться в його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня по вулиці Артема у центрі Донецька пройшли підрозділи бойовиків і військова техніка. На "параді" йшли учні так званого "республіканського військового ліцею", в тому числі і Сергій Толстих - син ліквідованого командира бойовиків Михайла Толстих на прізвисько Гіві.