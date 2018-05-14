У Британії кота навчили стукати в двері (відео)
13:50, 14 травня 2018Курйози
5934 0
Кішка залізла на сміттєвий бак, який стояв поруч з дверима, дотяглася лапою до дверного молотка і кілька разів посмикала за нього.
Кіт терпляче чекала, поки їй відкриють / фото liverpoolecho.co.uk
У Британії очевидець звернув увагу на незвичайну ситуацію: кішка стукала в двері, щоб її впустили в дім.
Про це повідомляє Liverpool Echo. За словами чоловіка, кішка залізла на сміттєвий бак, який стояв поруч з дверима, дотяглася лапою до дверного молотка, кілька разів посмикала за нього і стала чекати, поки їй відкриють двері.
ВІДЕО: YouTube VideoTribe
Автор відео був спантеличений і не міг повірити, що це справді сталося. Журналісти видання попросили читачів допомогти знайти кішку і її господаря, щоб з'ясувати, чи завжди вона так робить. Поки з ними ніхто не зв'язався.
Читайте такожНайбільш злісний кіт у світі став зіркою мережі (фото)
Раніше кіт, який чхає, підкорив мережу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter