У Британії кота навчили стукати в двері (відео)

13:50, 14 травня 2018
Курйози
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Кіт терпляче чекала, поки їй відкриють / фото liverpoolecho.co.uk

Про це повідомляє Liverpool Echo. За словами чоловіка, кішка залізла на сміттєвий бак, який стояв поруч з дверима, дотяглася лапою до дверного молотка, кілька разів посмикала за нього і стала чекати, поки їй відкриють двері.

ВІДЕО: YouTube VideoTribe

Автор відео був спантеличений і не міг повірити, що це справді сталося. Журналісти видання попросили читачів допомогти знайти кішку і її господаря, щоб з'ясувати, чи завжди вона так робить. Поки з ними ніхто не зв'язався.

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Теги: #Британія#кіт#двері