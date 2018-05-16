Конфуз на Кримському мосту: охорона Путіна пояснила, чому він порушив ПДР

Путін під час проїзду по Кримському мосту за кермом КамАЗа не пристебнув ремінь безпеки.

У Федеральній службі охорони пояснили, чому президент РФ Володимир Путін під час проїзду по Кримському мосту за кермом КамАЗа не пристебнув ремінь безпеки.

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Про це повідомляє "Газета.ру".

"Офіційно рух по Кримському мосту було відкрито 16 травня о 5:30 ранку. Президент Володимир Путін взяв участь в культурно-масовому заході — урочистому відкритті Кримського моста 15 травня. На той момент Кримський міст не був дорогою загального користування, а фактично мав статус будівельного майданчика. Тому на міст поки не поширювалися вимоги правил дорожнього руху. До того ж непристебнутий ремінь не створив загрози для безпеки президента Росії", - виправдалися в службі охорони.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін проїхав по Кримському мосту на Камазі з порушенням ПДР.