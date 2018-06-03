У Китаї рак втік з каструлі, відкусивши власну клешню (відео)

Як рак житиме з однією клешнею, не варто хвилюватися: за кілька циклів зміни панцира клешня відростає знову.

У Китаї рак втік з каструлі в ресторані, відкусивши при цьому власну клешню. Відео втечі зібрало в "Фейсбуці" майже мільйон переглядів.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

В 11-секундному ролику видно, що ліва клешня рака вже знаходиться в каструлі з киплячою водою. Він негайно відрізає її правою, і клешня падає в суп.

Опублікував відео в китайській соцмережі Weibo користувач Jiuke пізніше заявив, що взяв собі відчайдушного рака в якості хатнього улюбленця.

Неясно, чи навмисно рак так вчинив або випадково; можливо, клешня заважала йому, так як вже була знерухомлена.

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Користувачі Weibo в коментарях підтримали хороброго раку, закликаючи "відпустити його" і "не їсти його, адже він так відчайдушно намагається вижити", пише видання Taiwan News.

Користувач Juike їм відповів: "Я залишу йому життя, я вже взяв його додому, він буде жити в акваріумі".

Тим, хто турбується про те, як рак житиме з однією клешнею, не варто хвилюватися: за кілька циклів зміни панцира клешня відростає знову. У дорослих особин це займає три-чотири роки.

Китай останнім часом переживає бум захоплення поїданням раків. Їх вирощують на фермах і подають у багатьох ресторанах.

Ця країна - найбільший виробник ракоподібних у світі, як повідомляє китайське новинне агентство Сіньхуа з посиланням на мінсільгосп.

Експорт ракоподібних в Китаї збільшився з 265 тонн у 2007 році до 852 тонн у 2016 році, пише агентство.