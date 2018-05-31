Чоловік пішов врукопашну на ведмедя, щоб захистити свою собаку

Напад стався, коли чоловік посадив свого бігля на ланцюг і випустив його надвір.

Житель американського села Бойн-Фоллз, штат Мічиган, побив чорного ведмедя, який напав на його собаку.

Про це повідомляє UPI.

Напад стався, коли чоловік посадив свого бігля на ланцюг і випустив його надвір. Незабаром собака помітила ведмедя і почала на нього гавкати. Той у відповідь ударив її лапою. Господар спробував втягнути пса назад в будинок, але ланцюг заплутався. Тоді він вирішив втрутитися і стусаном відігнав ведмедя від собаки, однак той повернувся і вкусив її. Після цього чоловік ударив його кулаком по носі і зачинив двері.

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Бігль залишився живий, проте йому знадобилася допомога ветеринара, який наклав шви на отримані під час зустрічі з ведмедем рани. Його господар не постраждав. Представниця департаменту природних ресурсів штату Мічиган, яка відвідала місце події, порадила прибрати лушпиння від насіння, заховати пташині годівниці і перестати годувати індиків і оленів кукурудзою, адже це приваблює диких звірів.

Чорний ведмідь, або барибал, — найбільш поширений у Північній Америці вид ведмедів. Дорослий самець досягає довжини 1,4-2 метри і важить до 360 кілограмів.