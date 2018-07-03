З пропагандою: журналісти показали, які сувеніри продають у "ДНР" та окупованому Криму (фото, відео)

З окупованого Донбасу в анексований Крим і навпаки. Із собою везуть те, що штампує місцева ідеологія. Адже сучасні сувеніри ‒ тепер теж частина пропаганди.

Журналісти показали, що купують на пам'ять про поїздку в окупований Донецьк і що везуть додому після відпочинку в анексованому Криму.

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За словами місцевої жительки Донецька, приїжджі в основному везуть з міста сувеніри з "Донбас Ареною", парком Щербакова або бульваром Пушкіна, передає "Крим.Реалії".

"Якщо комусь достатньо магнітів на холодильник з видами міста, то для інших ‒ ціла галерея облич бойовиків. Увічнений на чашках підірваний у ліфті бойовик угруповання «ДНР» «Моторола». Є і значок бригади «П'ятнашка» ‒ теж вбитого бойовика «Мамая». Також ‒ і нинішній «ДНРівський» ватажок Захарченко. У продажу й саморобні брошки з георгіївських стрічок", - йдеться в сюжеті.

Продавці окупованого міста запевняють: географія їхніх клієнтів ‒ найрізноманітніша.

"Іноземні туристи купують із задоволенням. До Росії багато везуть. З України навіть багато хто намагається брати сувеніри, хоч це й небезпечно, але провозять. Прапори часто беруть. Багато ось в Ізраїль поїхали, я знаю. В Італію прапори поїхали, на північ ‒ до Швейцарії", ‒ каже торговець.

У трійці найпопулярніших донецьких сувенірів, крім прапорів ‒ магніти та чашки.

"З Путіним, з «Моторолою», з «Гіві». Тим більше є комбінування «Путін-Захарченко». Коштує 200 рублів (близько 84 гривень ‒ ред.)", ‒ з посмішкою показує товар продавець.

В окупованому місті продають і символіку Чемпіонату світу з футболу.

Через кордони і блокпости їдуть на Донбас і сувеніри, що нагадують про окупований Крим. Чай у Донецьку можна пити, наприклад, з кухля з написом "Ввічливість" міста бере". "Ввічливі люди", або "зелені чоловічки" ‒ це російські солдати, які захопили в лютому 2014 року ключові об'єкти Криму.

"Керченський міст ‒ головний сувенір цього року. Його зображують скрізь: навіть на кухонних предметах", - розповідають журналісти.

Також вони зазначають, що вершина сувенірної кримської моди літа-2018 ‒ рушники, які навіть на пляжі не дадуть забути "про номер регіону в складі Росії, присвоєний Криму".