"Скільки нагород у фотографа?": у мережі висміяли фото з прем'єром Росії
12:52, 09 липня 2018Курйози
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На знімку видно, що Медведєва "дотягли" до президента Хорватії.
РосЗМИ фальсифікують зріст Медведєва / фото facebook.com/nashacanada
РосЗМІ фальсифікують не лише зріст Володимира Путіна, але й прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.
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Цього разу вони додали йому кілька десятків сантиметрів. Фотографію опублікувала спільнота "Наша Канада" у Facebook.
"Завдання з російського підручника з математики. Зріст президента Хорватії Колінди Грабар-Китарович - 173 см. Зріст недомірка Медведєва -150 см на ковзанах. Питання: скільки державних нагород РФ у фотографа?", - йдеться у повідомленні.
Раніше низькорослого Володимира Путіна на знімку росЗМИ "дотягли" до радника Трампа Джона Болтона.
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