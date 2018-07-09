"Скільки нагород у фотографа?": у мережі висміяли фото з прем'єром Росії

12:52, 09 липня 2018
Курйози
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РосЗМИ фальсифікують зріст Медведєва / фото facebook.com/nashacanada

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Цього разу вони додали йому кілька десятків сантиметрів. Фотографію опублікувала спільнота "Наша Канада" у Facebook.

"Завдання з російського підручника з математики. Зріст президента Хорватії Колінди Грабар-Китарович - 173 см. Зріст недомірка Медведєва -150 см на ковзанах. Питання: скільки державних нагород РФ у фотографа?", - йдеться у повідомленні.

Раніше низькорослого Володимира Путіна на знімку росЗМИ "дотягли" до радника Трампа Джона Болтона.

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Теги: #Росія#фото#Медведєв