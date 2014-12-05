Двоє рибалок вижили після п'яти місяців дрейфу в Тихому океані, харчуючись живою рибою

У липні цього року три рибалки Майкл Болонг, Амброс Вавут і Френсіс Дімансол вийшли в море. Незабаром двигун човна вийшов з ладу, і судно стало відносити у відкритий океан, поки воно не опинилося на відстані понад тисячу кілометрів від берега. Як повідомили самі рибалки, вони бачили інші судна, але не могли подати знак лиха і вижили тільки завдяки сирій рибі і дощовій воді. Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Daily Mail.

Через п'ять місяців риболовецьке судно Yap Seagull підібрало їх в 150 кілометрах від острова Капінгамарангі в Мікронезії. Врятуватися вдалося лише двом, третій рибалка Френсіс Дімансол, за словами врятованих, загинув через поганий стан здоров'я, поки човен дрейфував в океані.

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"Все, що ми можемо встановити на даному етапі, так це те, що пан Дімансол став жертвою суворих умов, в яких опинився", - заявила місцева влада.

Незважаючи на місяці перебування у відкритому океані, зневоднення і численні сонячні опіки, лікарі визнали стан постраждалих цілком задовільним. Влади Мікронезії вже приступили до роботи по поверненню рибалок назад в Нову Гвінею.