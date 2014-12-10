Путінський тигр Кузя пішов до Росії, експерти чекають на його повернення до Китаю

"Путінський" тигр Кузя, обійшовши коло більш ніж 2200 кілометрів і пробувши в Китаї майже два місяці, днями повернувся до Росії. Втім, цілком можливо, що це не останній візит "путінського" тигра до Китаю, вважають експерти, передає агентство "Сіньхуа".

Місцезнаходження Кузі та інших "путінських" амурських тигрів відстежується завдяки супутниковим нашийникам. Цим займаються російські фахівці. Вони ж 9 грудня надіслали до Китаю оновлені координати Кузі, з яких стало зрозуміло, що тигр вже в Росії, розповів сьогодні представник відділу з охорони рослин і диких тварин провінції Хейлунцзян.

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Експерт також розповів, що Кузя вже обжився у хэйлунцзянських лісах.

Ареал проживання амурських тигрів поширюється на російський Далекий Схід і північно-східні регіони Китаю. У світі в дикій природі мешкає менше 500 особин цього вимираючого виду тварин. Популяція ж амурських тигрів на території Китаю обмежується приблизно 20 особинами.

Нагадаємо, Кузя - один з трьох амурських тигрів, яких у травні цього року випустив на природу президент РФ Володимир Путін. Хижак прибув до Китаю на початку жовтня.