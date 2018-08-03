Екстремальна спека в Європі: мережа супермаркетів у Фінляндії запропонувала клієнтам заночувати у прохолоді

Квартири і будинки в Фінляндії обладнані для боротьби з екстремальним холодом і вогкістю, типовими для скандинавського регіону, але мало хто тут має кондиціонер.

Мережа супермаркетів у Фінляндії запрошує клієнтів провести ніч в кондиціонованому магазині в Гельсінкі, оскільки Європа потерпає від спеки.

На сторінці мережі в Facebook написали, що охочі охолонути, можуть залишитися на ніч в супермаркеті у Гельсінкі в суботу, а також, за бажанням, отримати вечерю і сніданок, повідомляє AP.

Фінська газета Helsingin Sanomat процитувала операційного менеджера Маріку Ліндфорс, сказавши, що ідея ночівлі прийшла від клієнтів, які " напівжартома сказали мені, що було б здорово мати можливість спати в прохолодному супермаркеті."

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Ліндфорс сказала: "Ми завжди намагаємося відповідати на відгуки клієнтів, так чому б і не у цій ситуації?"

Квартири і будинки в Фінляндії обладнані для боротьби з екстремальним холодом і вогкістю, типовими для скандинавського регіону, але мало хто тут має кондиціонер.

Як повідомляв УНІАН, європейські країни у найближчі дні очікує екстремальна спека, в Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47°.

Синоптики не виключають, що в найближчі дні в Афінах температура перевищить +48 °, що є абсолютним європейським рекордом, встановленим у липні 1977 року.