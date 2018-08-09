Пес, який кричить як динозавр, став зіркою мережі (відео)
Пітбультер'єр Мо з американського штату Арізона прославився тим, що вміє кричати як динозавр.
Раніше пес був бродячим, його знайшла на вулиці Крістін Аллен — мешканка міста Флагстафф. Повертаючись додому пізно вночі, вона побачила собаку і покликала його, пес підбіг до неї, дружелюбно виляючи хвостом, і дівчина забрала його додому, передає "Рідус".
Читайте такожСобака приєднався до танцювального челенджу і, схоже, переміг (відео)
Наступного дня Крістін відвела тварину в місцевий притулок, щоб йому знайшли господарів, але за три дні охочих не знайшлося, тоді дівчина взяла собаку назад і більше з Мо не розлучалася.
Кілька днів потому нова власниця їхала з псом на машині і тут почула дуже дивні звуки із заднього сидіння. Спочатку їй здалося, що хтось поруч увімкнув фільм «Парк Юрського періоду», поки вона не зрозуміла, що рев динозавра видає її пітбуль.
Поспостерігавши за дивним вихованцем, Крістін з'ясувала, що Мо прикидається велоцираптором, коли хоче привернути до себе увагу, чогось боїться або радіє, та й просто так, від нудьги.
Дівчина негайно створила своєму говірливому приятелеві сторінку в Instagram і не прогадала. Щоб послухати гавкіт собаки-динозавра, на акаунт підписалися вже понад 55 тисяч осіб.
Screaming from the rooftops: a very Happy mother's Day to all the moms out there! 💕 . . #happymothersday #ilovemymom #pitbullmomaf #pitbullmom #mysonisapitbull #pitbull #pitbullsofinstagram #pitbulls #mom #rescuedog #rescuedogsofinstagram #staffy #staffiesofinstagram #amstaff #americanstaffordshireterrier
Today I conquered death defying подвиги with my @toppawpetproducts life jacket. I floated this time and didn't sink!!! 😜😂🏊♂️ . . #mothescreamingstaffy #thescreamingstaffy #deathdefying #courage #pitbull #pitbullsofinstagram #pitbulls #screamer #talkinganimals #talkingdog #talkingdogs #wuss #jump #swim #waterdog #justkeepswimming #ididntsink #float #floater #arizonadog #gilbertaz #cosmodogpark
Channeling my inner #tyrannosaurusrex 🦖 and showing 👱🏻♀️ who makes the rules. I am King of this car, King of my house, King 👑 of the jungle... you name it. I'm just the king 👑. . . . Disclaimer: we don't normally things have in the back seat like this. 👱🏻♀️ was definitely concerned about my safety and has stated there will clearly be nothing in backseat for me to climb on from now on, since I obviously can't keep my butt in the seat. #imachild . . #mothescreamingstaffy #thescreamingstaffy #lifewithmo #staffiesdaily #staffyvideo #staffies #americanstaffordshireterrier #iamtheking #dinosaurdog#screamking #proscreamer #screamer #screamqueens #pitbull #pitbullsofinstagram #pitbulls #cartrouble #velociraptor #trex #rescuedog #rescuedogsofinstagram #bulliesofinstagram #adoptdontshop #dontbullymybreed
Раніше собака стала зіркою інтернету після того, як викрала камеру власника і зняла свою втечу.