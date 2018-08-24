Журнал New Yorker розмістив на обкладинці Трампа, який тікає від собак (фото)

На обкладинці розташован напис: «Наступ». Автор — художник Баррі Блітт. Відзначається, що він намалював вже п'ятнадцять обкладинок з Трампом, починаючи з 2015 року.

Американський журнал The New Yorker представив обкладинку наступного номера, на якій зображений президент США Дональд Трамп, який тікає від зграї гончих собак. На обкладинці розташован напис: «Наступ». Автор — художник Баррі Блітт. Відзначається, що він намалював вже п'ятнадцять обкладинок з Трампом, починаючи з 2015 року. Читайте такожПутіна і Трампа "схрестили" на обкладинці Time (фото) Приводом для такої ілюстрації послужили події останнього тижня за участю колишніх підлеглих американського лідера Дональда Трампа. Мова йде про визнання в порушенні закону про фінансування кампанії Трампа колишнього особистого адвоката президента США Майкла Коена, і справі проти колишнього голови передвиборчого штабу президента США Пола Манафорта, в результаті якого присяжні визнали його винним за вісьмома пунктами звинувачення в податковому шахрайстві.

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