Журнал New Yorker розмістив на обкладинці Трампа, який тікає від собак (фото)
Американський журнал The New Yorker представив обкладинку наступного номера, на якій зображений президент США Дональд Трамп, який тікає від зграї гончих собак.
На обкладинці розташован напис: «Наступ». Автор — художник Баррі Блітт. Відзначається, що він намалював вже п'ятнадцять обкладинок з Трампом, починаючи з 2015 року.
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Приводом для такої ілюстрації послужили події останнього тижня за участю колишніх підлеглих американського лідера Дональда Трампа.
Мова йде про визнання в порушенні закону про фінансування кампанії Трампа колишнього особистого адвоката президента США Майкла Коена, і справі проти колишнього голови передвиборчого штабу президента США Пола Манафорта, в результаті якого присяжні визнали його винним за вісьмома пунктами звинувачення в податковому шахрайстві.