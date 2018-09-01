"Всі боялися появи "Новачка": на зустрічі в Стамбулі Варфоломій відмовився від напоїв російської делегації (відео)

Реакція патріарха Варфоломія на цю плутанину була досить стриманою, але недвозначною: чітким жестом він відмовився від запропонованого напою, як і всі інші священнослужителі.

Під час зустрічі Вселенського патріарха Варфоломія і руського патріарха Кирила в Стамбулі стався курйозний випадок.

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Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook Українська помісна православна церква, коли один зі співробітників служби безпеки делегації Кирила почав пропонувати напої, він спочатку звернувся до російського патріарха, і коли той простягнув руку, щоб взяти одну зі склянок з підноса, інший охоронець кинувся направляти руку Кирила до конкретного келиху, допомагаючи патріарху зробити "правильний вибір".

Реакція патріарха Варфоломія на цю плутанину була досить стриманою, але недвозначною: чітким жестом він відмовився від запропонованого напою, як і всі інші священнослужителі з Вселенського Патріархату, які були присутні в кімнаті.

"Недарма всі боялися появи "Новачка" на цій зустрічі. Не вірять РПЦ в Константинополі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в серпні координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук попереджав про можливі провокації, пов'язані з зустріччю патріархів.

"Також Вселенському патріарху та його оточенню варто з особливою увагою поставитися до "дарів" з Москви! Тому що, як зазначають британські ЗМІ, Україна отримає Томос, якщо не буде "Новачка", - сказав він.

Дійсно, за даними Бі-бі-сі, у Кремля не було аргументів, щоб вплинути на Константинополь у питанні про надання Томосу на автокефалію Української православної церкви, вплив на яку Москва відчайдушно боїться втратити. «Москва тепер може впливати на Варфоломія тільки фізично. "Новачок" - скрізь "Новачок", - розповідає джерело, близьке до Константинополя.