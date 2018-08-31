У Стамбулі вирішують долю української автокефалії: журналісти розповіли про "хороший знак" (відео)

З самого ранку до резиденції Константинопольського патріарха прийшли кількадесят українців з метою помолитися за український Томос.

У Стамбулі сьогодні почали вирішувати долю української автокефалії.

Як йдеться у сюжеті ТСН, о 10 ранку розпочалася зустріч очільника російської церкви патріарха Кирила та вселенського патріарха Варфоломія. Зустріч ініціював Кирило, відомо, що говоритимуть ієрархи про Україну і російський патріарх вмовлятиме не визнавати єдину українську церкву.

З самого ранку до резиденції Константинопольського патріарха прийшли кількадесят українців з метою помолитися за український Томос.

Показатися російському патріарху Кирилу українцям не вдалося, бо буквально о 9 годині їх акуратно відтіснила поліція на сусідню вулицю – не дали їм можливості підійти до воріт резиденції.

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Патріарх РПЦ Кирило прибув о 10:00. Спочатку його провели по подвір’ю, потім він зустрівся з патріархом Варфоломієм. Зустріч наразі ще триває, результатів, аргументів ще немає.

За свідченнями журналістів, Варфоломій звернувся до Кирила «Ваше блаженство», що на мові релігійного етикету є зверненням до нижчого за статусом. В церковній ієрархії багато хто розцінив це як хороший знак для України, зазначила кореспондент ТСН.

Від завтра до понеділка у Стамбулі відбуватиметься Великий собор ієрархів Константинопольського патріархату, де точно говоритимуть про Україну.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання Томосу на автокефалію православній церкви в Україні.

22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання Варфоломія, в якому він підкреслив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

В УПЦ КП не виключають, що учасники зборів єпископату Вселенського патріархату у вересні можуть обговорити питання про надання томосу на автокефалію православній церкві в Україні.