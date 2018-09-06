У Флоренції заборонили їсти на вулиці
23:29, 06 вересня 2018Курйози
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Як зазначається, жителям міста і туристам забороняється їсти, сидячи на тротуарах, порогах магазинів і житлових будинків.
REUTERS
Влада італійського міста Флоренція заборонили жителям є на тротуарах в центрі міста. Про це повідомляє CNN.
За даними телеканалу, заборона поширюється на найбільш відвідувані туристами вулиці міста.
Як зазначається, жителям міста і туристам забороняється їсти, сидячи на тротуарах, порогах магазинів і житлових будинків.
При цьому за порушення заборони доведеться заплатити штраф у розмірі €500.
Проте, заборона діє у визначені часові проміжки, а саме з 12:00 до 15:00 і з 18:00 до 22:00 за місцевим часом.
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