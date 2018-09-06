У Флоренції заборонили їсти на вулиці

Як зазначається, жителям міста і туристам забороняється їсти, сидячи на тротуарах, порогах магазинів і житлових будинків.

Влада італійського міста Флоренція заборонили жителям є на тротуарах в центрі міста. Про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, заборона поширюється на найбільш відвідувані туристами вулиці міста.

Як зазначається, жителям міста і туристам забороняється їсти, сидячи на тротуарах, порогах магазинів і житлових будинків.

При цьому за порушення заборони доведеться заплатити штраф у розмірі €500.

Проте, заборона діє у визначені часові проміжки, а саме з 12:00 до 15:00 і з 18:00 до 22:00 за місцевим часом.